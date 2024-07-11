В Керчи пресекли деятельность «чёрных риэлторов»

По имеющейся у правоохранителей информации, с 2019 года мошенники реализовали свою преступную схему, суть которой заключалась в поиске пожилых одиноких людей, либо лиц, злоупотребляющих алкоголем или имеющих психические расстройства, в чьей собственности находятся объекты недвижимого имущества, в том числе долевой собственности. После чего злоумышленники обещали заменить ветхое жильё на более новое, либо погасить имеющиеся долги по коммунальным услугам. Получив согласие на право перепродажи квартиры от имени собственника, злоумышленники выселяли собственников в имеющуюся у них комнату в общежитии, где умышленно создавали условия морального и физического давления, а также поставляли в большом количестве спиртосодержащую продукцию. В следствии чего, потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подписывали предлагаемые документы по продаже своего жилья, либо имеющиеся доли в квартире, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Тем самым недвижимость переписывалась на самих фигурантов или на подконтрольных им лиц, в дальнейшем реализовывалась. Вырученные деньги, подозреваемые тратили на личные нужды.

В настоящее время ущерб от продажи по 7 фактам недвижимости составил более 20 600 000 рублей.

Продажа еще одной квартиры не была реализована в силу того, что полицейские пресекли преступную деятельность злоумышленников.

Полицейскими подозреваемые были установлены и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя, 1981 и 1986 года рождения, которые организовали мошенническую деятельность в сфере недвижимости.

По местам проживания злоумышленников в результате проведения обыскных мероприятий изъято большое количество документов, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Экспертиза показала, что представленная жидкость содержит в своем составе опасные вещества.

Следователями СО УМВД России по Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование продолжается. Проводится проверка еще по 112 объектам недвижимости.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым