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В Керчи приезжий вор «специализировался» на кражах электровелосипедов

В Керчи приезжий вор «специализировался» на кражах электровелосипедов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 16:29 17.05.2024

Сотрудники полиции Керчи по горячим следам раскрыли серию краж электровелосипедов.

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи от местных жителей поступил ряд заявлений о хищении электровелосипедов. По словам заявителей, транспортные средства были похищены путем повреждения защитного противоугонного троса. Общий ущерб составил 120 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель соседнего государства. Сотрудники уголовного розыска установили причастность гражданина к совершению трех аналогичных преступлений на территории города, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина признал вину и пояснил, что целенаправленно выбирал дорогостоящие велосипеды, оставленные без присмотра на улицах Керчи. При помощи «кусачек» злоумышленник перерезал противоугонные тросы и похищал средства передвижения. Один похищенный велосипед подозреваемый успел продать третьим лицам, а денежные средства потратил на личные нужды. Остальное похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

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В отношении задержанного следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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