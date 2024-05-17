В Керчи приезжий вор «специализировался» на кражах электровелосипедов

Сотрудники полиции Керчи по горячим следам раскрыли серию краж электровелосипедов.

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи от местных жителей поступил ряд заявлений о хищении электровелосипедов. По словам заявителей, транспортные средства были похищены путем повреждения защитного противоугонного троса. Общий ущерб составил 120 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель соседнего государства. Сотрудники уголовного розыска установили причастность гражданина к совершению трех аналогичных преступлений на территории города, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина признал вину и пояснил, что целенаправленно выбирал дорогостоящие велосипеды, оставленные без присмотра на улицах Керчи. При помощи «кусачек» злоумышленник перерезал противоугонные тросы и похищал средства передвижения. Один похищенный велосипед подозреваемый успел продать третьим лицам, а денежные средства потратил на личные нужды. Остальное похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

В отношении задержанного следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.