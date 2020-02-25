В Керчи прикрыли две «резиновые квартиры» и канал незаконном миграции

Сотрудниками Управления МВД России в Керчи при проведении совместных со службой УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты фиктивной регистрации иностранных граждан, а также организации незаконной миграции на территорию Российской Федерации.

В текущем году силовыми ведомствами выявлено два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях. Керчане по месту своего проживания осуществляли регистрацию иностранных граждан без намерения фактического предоставления для проживания иностранным гражданам жилых помещений. Отделом дознания УМВД России по г. Керчи в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Также пресечен факт организации незаконной миграции иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. 52-летний местный житель организовал канал незаконной миграции, создав благоприятные условия пребывания и проживания для гражданки соседнего государства, не имеющей на это законных оснований.

Отделом дознания УМВД России по г. Керчь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконно транзитного проезда через территорию Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают: в соответствии с п.п. 20, 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 г. «О порядке осуществления Миграционного учёта иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации», в уведомлении о прибытии иностранного гражданина принимающая сторона должна указать адрес места пребывания о лице (иностранном гражданине), подлежащем постановке на учёт.

Статьями 21, 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 г. «О Миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», определено основание для учёта иностранного гражданина по месту пребывания — временное фактическое его нахождении в месте не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путём предоставления принимающей стороной, уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания в орган Миграционного учёта, непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением.