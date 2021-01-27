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В Керчи приступили к тщательной уборке городских дорог
Фото: администрация Керчи

В Керчи приступили к тщательной уборке городских дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:48 27.01.2021

МУП «ЖилсервисКерчь» приступил к тщательной уборке городских дорог. Об этом проинформировал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, подметально-уборочная техника выезжает на улицы Керчи и днем, и ночью. С ее помощью сотрудники предприятия очищают дороги и обочины. Каждую смену работает 4 специализированные машины.

Минувшей ночью техника работала в центральной части города. Чистили район автовокзала, ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Самойленко, ул. Советскую, ул. Кирова. Днем работа продолжается, — отметил глава керченской администрации.

Мусор и пыль больше всего скапливаются у бордюров, поэтому обочины приходится мыть по несколько раз. Усложнил задачу коммунальщикам и недавний снегопад, во время которого городские дороги приходилось обрабатывать противогололедными реагентами.

В Керчи приступили к тщательной уборке городских дорог

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