В Керчи приступили к тщательной уборке городских дорог

МУП «ЖилсервисКерчь» приступил к тщательной уборке городских дорог. Об этом проинформировал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, подметально-уборочная техника выезжает на улицы Керчи и днем, и ночью. С ее помощью сотрудники предприятия очищают дороги и обочины. Каждую смену работает 4 специализированные машины.

Минувшей ночью техника работала в центральной части города. Чистили район автовокзала, ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Самойленко, ул. Советскую, ул. Кирова. Днем работа продолжается, — отметил глава керченской администрации.

Мусор и пыль больше всего скапливаются у бордюров, поэтому обочины приходится мыть по несколько раз. Усложнил задачу коммунальщикам и недавний снегопад, во время которого городские дороги приходилось обрабатывать противогололедными реагентами.