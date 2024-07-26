Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Керчи проблем много. Срок для исправления ситуации — неделя
актуально в республике
В Керчи проблем много. Срок для исправления ситуации — неделя
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Керчи проблем много. Срок для исправления ситуации — неделя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 26.07.2024

По итогам проверочных выездных мероприятий в Керчь даны поручения и поставлены задачи по оперативному решению проблемных вопросов. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Срок для исправления ситуации – неделя. Сотрудники администрации, в том числе и заместители главы должны проводить ежемесячный обход по многоквартирным домам города, общаться с жителями, вовремя решать актуальные вопросы. На ул. Горбульского – в домах 3, 7 и 5 – подтапливаются подвальные помещения, жители жалуются, что нет должного внимания к данной проблеме со стороны ответственных служб – очистка проводилась лишь один раз после наводнения.  Дал поручение разобраться с ситуацией, — заявил Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, на ул. Борзенко, 3 по просьбе жителей будет установлена дворовая площадка, на ул. Пирогова, 17 жильцам помогут провести отопление.

Самые проблемные вопросы, которые выяснили.  На ул. Капитана Алиева, 7 необходимо заделать все люки, также утеплят теплотрассу и засыпят дорогу, территорию облагородят. В районе ул. Голощапова аварийные дома определены под снос, ситуация на контроле в администрации города, — подчеркивает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Узнайте больше:  Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.