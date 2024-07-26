В Керчи проблем много. Срок для исправления ситуации — неделя

По итогам проверочных выездных мероприятий в Керчь даны поручения и поставлены задачи по оперативному решению проблемных вопросов. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Срок для исправления ситуации – неделя. Сотрудники администрации, в том числе и заместители главы должны проводить ежемесячный обход по многоквартирным домам города, общаться с жителями, вовремя решать актуальные вопросы. На ул. Горбульского – в домах 3, 7 и 5 – подтапливаются подвальные помещения, жители жалуются, что нет должного внимания к данной проблеме со стороны ответственных служб – очистка проводилась лишь один раз после наводнения. Дал поручение разобраться с ситуацией, — заявил Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, на ул. Борзенко, 3 по просьбе жителей будет установлена дворовая площадка, на ул. Пирогова, 17 жильцам помогут провести отопление.
Самые проблемные вопросы, которые выяснили. На ул. Капитана Алиева, 7 необходимо заделать все люки, также утеплят теплотрассу и засыпят дорогу, территорию облагородят. В районе ул. Голощапова аварийные дома определены под снос, ситуация на контроле в администрации города, — подчеркивает Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: власть в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: власть в Крыму