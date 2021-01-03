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В Керчи продолжается строительство детского сада

В Керчи продолжается строительство детского сада

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 19:26 03.01.2021

Двухэтажное здание нового детского сада возводится в Керчи, в густонаселенном районе Аршинцево.

До открытия нового социального объекта еще многое предстоит сделать, но уже сейчас местные жители радуются этой стройке и развитию района и города в целом. Это и есть наша главная цель, — рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.

В Керчи продолжается строительство детского сада

На площадке будущего дошкольного учреждения по ул. Клинковского ведутся бетонные работы. В настоящее время выполняется устройство бетонных стен цокольного этажа. Затем строители проведут подготовку к бетонированию полов в техподполье. Следующим этапом станет строительство перекрытия и возведение первого и второго этажей. Площадь каждого из них — 1400 квадратных метров.

Как сообщил Сергей Бороздин, в строительстве здания используется местный бетон. Специалисты производят замеры прочностных характеристик, отмечают высокое качество строительного материала. Работа идет по графику с соблюдением строительных норм.

После открытия сад примет 140 детей. Это существенно сократит очередь в детские дошкольные учреждения города, — подытожил глава администрации.

В Керчи продолжается строительство детского сада

Фото: администрация Керчи.

 

В Керчи продолжается строительство детского сада

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