В Керчи продолжают спасать птиц от мазута. Волонтёров не хватает — очень нужна помощь!

Почти за месяц после ЧП через наш штаб прошли уже порядка 249 пострадавших птиц, 155 выжили. Выживаемость 60-70%. Сегодня пять из них мы отправляем на реабилитацию в парк львов «Тайган», – рассказывают волонтеры.

Две девушки с добрыми глазами подводят к одной из дверей штаба, на которой висит табличка: «Внимание! Птицы боятся громких звуков! Пожалуйста, плотно закрывайте двери, разговаривайте вполголоса».

Около недели назад Дарья и Наташа приехали в Керчь из Симферополя. Они учатся на ветеринаров в Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, и в свои каникулы решили прийти на помощь птицам в Керчи. Девушки находятся в штабе круглосуточно.

Так спокойней, ведь птиц привозят в основном ночью. Им нужно вставить зонд, дать сорбенты сразу после того, как их помоют, а это еще плюс часа два. Необходимо оценить состояние каждой птицы, посадить ее на место, установить грелки, следить за ней: бывают очень тяжелые, к ним нужно вставать, – рассказывают будущие ветеринары.

Мы вместе тихо заходим к птицам. Три чомги и две гагары выглядят бодро: снова готовы расправить свои чистые крылья, с удовольствием кушают свежую рыбку, ведут себя довольно активно. Их уже искупали, дали им лекарства.

На стене висят листы с записями по каждой птице: когда и во сколько привезли, с каким процентом загрязнения, чем их лечат, какое у них состояние.

Каждый день сюда еще приезжает уже опытный местный ветеринар и осматривает пернатых. В штабе постоянно советуются с орнитологами из других регионов, со специалистами парка львов «Тайган». Протоколы лечения могут меняться.

В мировой практике, если у птицы более 50% загрязнения, то ее усыпляют. Мы же боремся за каждую до последнего. Держим у себя до трех-четырех дней, и только, когда видим, что они смогут перенести дорогу, отправляем в «Тайган», – рассказали студентки.

С открытия штаба сюда привозили спасать и других птиц. Одни из самых любимых у волонтеров – поганки, а еще был баклан, о нем в штабе рассказывают с улыбкой.

Большая и очень крепкая птица. Его отловил какой-то героический человек – ему нужно вручить медаль, потому что он смог это сделать. Но никто не откликается, – шутит другой волонтер штаба Татьяна, которая участвует в отлове пострадавших птиц.

Она здесь тоже недавно и помогает еще и купать пернатых.

Мы купали баклана — это было жестко. Он клюнул человека, потом всех прогнал, встал на тазу и распахнул свои крылья. Мы любовались — какой же он красивый. Его отправили в «Тайган», откуда нам прислали видео: он и там всех построил, сидит один под лампой, а все вокруг него», – улыбается Татьяна.

Она признается, что для нее самый счастливый момент, когда птицы снова радостно купаются, ныряют, ловят рыбу.