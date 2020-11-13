В Керчи проходит профилактическая операция «Купюра»

В рамках оперативно-профилактической операции «Купюра» сотрудники УМВД России по г. Керчи проводят мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

Полицейские проводят разъяснительные беседы с гражданами и с представителями объектов торговли, а также раздают листовки, в которых отображены основные аспекты мошенничеств, связанных с реализацией поддельных денежных средств. Одна из основных задач полицейских в ходе проводимых мероприятий – научить людей быть более внимательными к деньгам, распознавать фальшивые купюры и запоминать приметы людей, сбывающих подозрительные банкноты, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники полиции призывают жителей и гостей города Керчи, предпринимателей, работников и руководителей организаций торговли и обслуживания быть максимально внимательными при осуществлении денежных операций.

Основные признаки поддельных купюр:

несоответствие цвета красителей;

неустойчивость красителей к воздействию влаги;

осыпание красителя на местах сгиба купюры и появление в результате этого белых полос;

отсутствие или нечеткость водяных знаков;

защитная металлизированная полоса на поддельных купюрах отслаивается от бумаги;

отличительная от действительных купюр плотность бумаги;

отсутствие защитных волокон.

Если с вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в подлинности, немедленно обратитесь в полицию и обеспечьте сохранность купюры. Постарайтесь как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться отпечатки пальцев злоумышленника. Постарайтесь запомнить лицо, передавшее фальшивую купюру, его приметы, направление движения, используемый автотранспорт.

Если Вы обнаружили у себя поддельную денежную купюру, не пытайтесь ее сбыть. Желание вернуть деньги может обернуться уголовным наказанием, предусмотренным статьей 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция статьи предусматривает наказание от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до восьми лет с крупным штрафом.

Телефон дежурной части УМВД России по г. Керчи:

(36561) 7-81-49,

+79994610171,

+79788062205 или 102.