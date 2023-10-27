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В Керчи прокуратура озаботилась качеством воды из кранов в квартирах горожан
Фото: pikist.com

В Керчи прокуратура озаботилась качеством воды из кранов в квартирах горожан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:20 27.10.2023

В Керчи прокурор требует разработать и утвердить программы контроля качества питьевой воды в многоквартирных домах города.

Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении в деятельности одной из управляющих компаний. Установлено, что в обслуживании данного предприятия находится 83 многоквартирных дома. В нарушение требований закона предприятием не была разработана программа производственного контроля качества питьевой воды, поступающей в жилые дома. В целях устранения выявленных нарушений прокурор города обратился в суд с иском, который рассмотрен и удовлетворен, — сообщили в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного акта находится на контроле крымской прокуратуры.

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