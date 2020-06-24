В Керчи прошел парад Победы

В Керчи 24 июня состоялся военный парад ко Дню Победы. В ем приняли участие сводные парадные расчеты (около 600 военнослужащих), боевая техника. Парад, несмотря на профилактические меры покоронавирусу, собрал тысячи зрителей.

Парад Победы — мероприятие, которое в городе-Герое Керчи неизменно проходит из года в год. В этот день все послевоенные поколения отдают дань глубокого уважения тем, кто боролся за независимость и свободу Отчизны. Тем, кто, пройдя огненными верстами войны, встретил День Победы. И тем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы этот Великий День наступил, — отметили в администрации Керчи.

Особенностью проведения парада в этом году является выбор даты – 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Военный парад принимал заместитель командующего Черноморским Флотом вице-адмирал Сергей Липилин. Командовал парадом полковник Николай Корнелюк.

В едином строю парадные расчёты отдельной бригады береговой обороны, отдельного гвардейского батальона морской пехоты, зенитно-ракетного и артиллерийского полков, батальона железнодорожных войск, полка национальной гвардии и спасатели ГУ МЧС по РК.

По центральным улицам города-героя Керчи прошла колонна военной техники Черноморского флота России. Всему миру известна доблесть наших береговых войск, вписавших немало славных страниц в историю флота.

Построенные в парадные расчеты, вниманию гостей были представлены современные образцы вооружения и военной техники, среди которых: бронированные автомобили «ТАЙФУН», БТР-80 и 82-А, боевые машины «ГРАД-М», гаубица «МСТА Б», гаубицы «Д-30», минометы «Сани»,переносные зенитно-ракетные комплексы, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», тепловая машина специальной обработки ТМС, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, УАЗы.

В воздухе была представлена морская авиация Черноморского флота и Военно-воздушные силы Российской Федерации: вертолёт МИ – 8, пара боевых вертолётов МИ – 35, знаменитые КА – 52 «Чёрная акула», самолёт – амфибия БЕ -12, «Грачи» — самолёты СУ-25, самолеты СУ-27, СУ-30СМ, СУ-24М.

Заглавное фото: администрация Керчи, фото в материале: KERCH.COM.RU.