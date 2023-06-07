В Керчи простились с героем СВО Денисом Удовиченко

Сегодня в Керчи проводили в последний путь земляка, педагога-наставника, десантника, настоящего героя, участника СВО Дениса Удовиченко. Он погиб в бою 25 мая.

Подвижник крымоведения, педагог военно-патриотического воспитания Денис Владимирович Удовиченко был активным керчанином, известным в городе-Герое человеком. В последний путь верного сына своей Отчизны проводили с соблюдением всех воинских почестей. Ему было 44 года.

Денис Удовиченко родился 13 июля 1978 года в Челябинске. Позже с семьей переехал в Керчь, учился в СПТУ-29 по специальности повар-кулинар. Срочную службу проходил в рядах воздушно-десантных войск, пулеметчиком и наводчиком. Был в составе миротворческих сил в Югославии. После срочной службы работал в нескольких торговых компаниях, поваром на судах загранплавания. После создания семьи и рождения детей решил работать на суше.

В 2017 году Денис Владимирович вступил в Керченский филиал РООВДВ «Союз Десантников Крыма», а с 2018 года – по рекомендациям Керченского филиала — работал по совместительству в Керченской автошколе ДОСААФ инструктором по военно-патриотическому воспитанию. С 2019 по 2022 год – проводил подготовку юнармейского парадного расчета автошколы ДОСААФ ко Дню Победы. Принимал активное участие в деятельности десантной организации города и общественной жизни Керчи. Своей любовью к небу увлекал за собой молодое поколение совершать прыжки с парашютом вместе с ветеранами ВДВ и спецназа.

Он был настоящим добровольцем и не мог оставаться в стороне, когда началась СВО. Именно добровольцем Денис Владимирович и ушел на защиту Родины. Службу проходил в 810-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты, во взводе связи десантно-штурмового батальона.

25 мая 2023 года подразделение, где находился Денис, подверглось неожиданному обстрелу, в результате которого Денис геройски погиб.

Денис Владимирович Удовиченко был невероятно светлой и доброй души человек, всегда был полон сил и энергии что-то созидать и улучшать. Настоящий мужчина, защитник, наставник, муж и отец. Таким он и останется в памяти родных, друзей и всех земляков, благодарных ему за мужество, решительность, патриотизм. Вечная память герою.

Материалы: администрация Керчи, фото КерчьИНФО

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