В Керчи простились с земляком – героем СВО

В Керчи проводили в последний путь героя СВО Александра Фандюшина.

Александр Анатольевич родился 21 августа 1990 года в Керчи. В 2005 году окончил школу №4, затем Славянский железнодорожный техникум в Донецкой области по специальности «Локомотивы». Заочно учился в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта, получил степень Магистра железнодорожного транспорта. По окончании техникума работал в Керченском локомотивном депо. Александр был главным энергетиком на Космодроме «Восточный», работал на строительных объектах России.

По воле сердца ушел защищать Родину. 6 января 2024 года погиб при исполнении воинского долга. Село Работино Запорожской области стало последним местом пребывания Героя.

Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем. Настоящий мужчина, защитник, наставник, брат и верный преданный друг Александр навсегда останется живым в нашей памяти, — сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.