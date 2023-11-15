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В Керчи простились с земляком – героем СВО

В Керчи простились с земляком – героем СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:52 15.11.2023

Накануне в Керчи проводили в последний путь Дмитрия Шульгина, воина-добровольца, погибшего в ходе спецоперации.

Родился Дмитрий в Керчи, в 1979 году. После окончания школы №11 учился в ПТУ на автослесаря. Потом служил в армии, работал в милиции, в постовой службе, где проявил себя честным и ответственным, сумел стать верным другом товарищам по службе. Позже Дмитрий Владимирович стал предпринимателем, работал в команде, возглавлял филиал, а потом открыл собственную компанию. Всегда, и в работе, и в жизни, его отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность. С началом СВО Дмитрий Владимирович Шульгин не смог остаться в стороне и по зову сердца пошел защищать Родину. Погиб наш воин под Артемовском, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Дмитрий Шульгин посмертно награжден Орденом Мужества. Светлая память герою, этому решительному, отважному человеку, истинному патриоту своей страны.

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В Керчи простились с земляком – героем СВО

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