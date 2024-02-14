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В Керчи – провал на перекрестке. Яму пока оградили
Фото: прокуратура РК

В Керчи – провал на перекрестке. Яму пока оградили

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 20:58 14.02.2024

В Керчи, в районе пересечения улиц Чкалова и Куль-Обинского шоссе, недалеко от  автобусной остановки провалился асфальт. Вокруг глубокой ямы выставлены конусы. Об этом сообщает керченский портал  KERCH.COM.RU.

В Керчи – провал на перекрестке. Яму пока оградили

Итак, яму оградили и… Вероятно, завтра на месте провала появятся дорожники и коммунальщики, дабы определить, почему под асфальтом зияет дыра, и что со всем этим делать дальше.

В Керчи – провал на перекрестке. Яму пока оградили

Тем временем прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с частичным обвалом дорожного полотна на пересечении улиц Чкалова и Куль-Обинского шоссе.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о дорожной деятельности, в том числе при содержании дорог местного значения, — сообщили в надзорном ведомстве.

В Керчи – провал на перекрестке. Яму пока оградили

Уточняется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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