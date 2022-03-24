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В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации на Украине Олега Орлова

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации на Украине Олега Орлова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 24.03.2022

Сегодня в Керчи с воинскими почестями похоронили Олега Артемовича Орлова, погибшего при проведении спецоперации на Украине. Ему было всего 23 года. Добрый, веселый, отзывчивый — таким его запомнили родные и друзья. Молодой керчанин жил в Аджимушкае, учился в школе № 26. Окончил Керченский профессиональный лицей сферы обслуживания. Отслужив срочную военную службу, остался в рядах Вооруженных Сил на службе по контракту. Погиб военнослужащий в районе Мариуполя. У него остались две маленькие дочки и жена.

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации на Украине Олега Орлова

Слова соболезнования родным и близким выразил глава администрации города Святослав Брусаков:

Тяжела утрата и велика скорбь. Олег проявил себя как настоящий мужчина, стал на защиту Родины, исполнив свой долг перед ней до конца. До последних секунд своей жизни он остался верен присяге, не пощадил своей жизни ради всех нас. Память о мужественном керчанине Олеге Орлове навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом. Выражаю чувства глубокого сопереживания родным и близким в связи с уходом самого дорогого вам человека — сына, брата, отца.

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации на Украине Олега Орлова

Олега Орлова похоронили на центральном городском кладбище Керчи.

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