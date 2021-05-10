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 В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»

В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 10.05.2021

Акция «Выстрел памяти» организована по инициативе Межрегиональной патриотической организацией «Сталинградский призыв» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Ее суть в том, что в городах-героях в День Победы и в памятные даты в полдень производится одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия в память о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, о павших защитниках Отечества. 9 мая такой «Выстрел памяти» прозвучал и в Керчи.

Участники мероприятия, в числе которых ветераны, военнослужащие, сотрудники керченской прокуратуры, общественники собрались, чтобы отдать дань памяти героям-победителям Великой Отечественной войны и напомнить молодому поколению керчан о победах их предков.

Холостой залп был произведен расчетом 126-й бригады береговой обороны ЧФ из 122-мм гаубицы Д-30.

 В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»

Фото и материалы: администрация Керчи.

 

В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»

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