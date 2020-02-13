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В Керчи работник полиции устроил «на ровном месте» тройное ДТП

В Керчи работник полиции устроил «на ровном месте» тройное ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:03 13.02.2020

Накануне вечером (в 20:55) в Керчи, на ул. Шлагбаумской произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Октавия», вдвигаясь со стороны ул. М.Еременко — в направлении ул.Пирогова, при выполнении поворота налево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновения с движущимся в попутном направлении и осуществляющим обгон автомобилем «Лада 217230». После этого автомобиль «Лада» продолжил движение и совершил столкновение со стоящим справа автомобилем «Форд Фокус». В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что за рулем автомобиля «Шкода Октавия» находился сотрудник полиции, возвращавшийся со службы. Водители транспортных средств были трезвы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Керчи работник полиции устроил «на ровном месте» тройное ДТП

Фото: КерчьИНФО.

В Керчи работник полиции устроил «на ровном месте» тройное ДТП

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