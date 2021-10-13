В Керчи разыграли Кубок Крыма по пауэрлифтингу

В Керчи прошли розыгрыш Кубка Крыма и Открытый Республиканский турнир «Кубок Воспоро» по пауэрлифтингу среди всех возрастных групп, сообщает официальный сайт Федерации пауэрлифтинга РК:

Соревнования собрали почти сотню спортсменов из Керчи, Феодосии, Симферополя, Ялты, Армянска, Красноперекопска, Кировского и Симферопольского районов, Краснодара, Новороссийска и Курганинска Краснодарского края. На помост вышли как опытные, так и начинающие спортсмены.

Сильнейшими участниками состязаний в троеборье классическом среди мужчин стали: мастер спорта Евгений Николаенко, собравший 790 кг в весовой категории 105 кг, кандидат в мастера спорта Степан Сагиров (Красноперекопск) с суммой 782,5 кг в категории до 105 кг и мастер спорта из Керчи Николай Луценко (780 кг в категории 120 кг).

Среди женщин в троеборье классическом наибольший результат по формуле IPF GL показала мастер спорта Виктория Демешко с результатом 418 кг в категории 72 кг, Ирина Колесникова собрала в сумме троеборья 405 кг в категории 84 кг, а кандидат в мастера спорта из Красноперекопска Ольга Головатая в категории 57 кг – 317,5 кг, что превышает норматив мастера России.

В жиме с использованием специальной экипировки первое место в абсолютном зачете Кубка Крыма занял кандидат в мастера спорта из Керчи Сергей Станченко (категория 105 кг) с результатом 262,5 кг, что превышает норматив мастера спорта России. Второе место – у Сергея Клименко (Керчь), пожавшего 250 кг в категории 93 кг, результат которого также превышает мастерский норматив. А бронзовую медаль завоевал симферополец Демосфен Ковитиди с результатом 145 кг в категории 74 кг.

Победителями соревнований по жиму классическому в абсолютном зачете среди мужчин стали: керчане Георгий Сасания с результатом 245 кг в категории 120 кг и Сергей Станченко – 200 кг в категории 105 кг, а также Александр Чеботарев (Курганинск) – 200 кг в категории 105 кг.

Среди юношей в дисциплине «троеборье классическое» места в абсолютном зачете соревнований разделили между собой: симферопольцы Владислав Наумюк, собравший 502,5 кг в категории 83 кг и установивший несколько рекордов Крыма в своей возрастной группе, и Андрей Якушев – 516 кг в категории 105 кг, а также Селим Эминов из Кировского с суммой троеборья 390 кг в категории 66 кг.

Сильнейшими юношами в жиме классическом стали: Артем Березовчук (Симферополь) – 115 кг в категории 83 кг, Андрей Новиков – 100 кг в категории 83 кг, Максим Куница (Керчь) – 85 кг в категории 83 кг.

Победителем в командном зачете турнира среди юношей в троеборье классическом и обладателем переходящего кубка «Воспоро» – символа и главной награды этого мероприятия – стала дружная и хорошо подготовленная команда Кировского под руководством тренера юношеской сборной Крыма Артема Цыганкова. Команда юношей Новороссийска завоевала второе место, Симферополя – третье.

Отличившиеся крымские спортсмены войдут в состав сборной республики, которой 22-26 декабря предстоит выступить в Ростове-на-Дону на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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