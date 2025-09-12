В Керчи реконструируют котельные перед отопительным сезоном

Все три котельные были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах и давно нуждались в модернизации, — отметил Гоцанюк.

Он добавил, что ключевым решением стало переведение котельных на природный газ:

Это более экологичный и экономически эффективный вид топлива.

По словам Председателя Правительства, такие меры позволят снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период.

Реконструкция проведена в рамках подготовки к отопительному сезону и направлена на повышение надежности и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, — заключил Юрий Гоцанюк.