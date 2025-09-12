В Керчи реконструируют котельные перед отопительным сезоном

Все три котельные были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах и давно нуждались в модернизации, — отметил Гоцанюк.
Он добавил, что ключевым решением стало переведение котельных на природный газ:
Это более экологичный и экономически эффективный вид топлива.
По словам Председателя Правительства, такие меры позволят снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период.
Реконструкция проведена в рамках подготовки к отопительному сезону и направлена на повышение надежности и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, — заключил Юрий Гоцанюк.
Аналогичные работы продолжаются в селах Перевальное, Ферсманово и Строгановка Симферопольского района. В планах также реконструкция еще двух объектов в Ленинском и Белогорском районах.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма