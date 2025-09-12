Прямо сейчас:
В Керчи реконструируют котельные перед отопительным сезоном
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 12.09.2025

В Керчи завершены работы по реконструкции котельных на улицах Ученическая, Славы и Фурманова, которые обеспечивают теплом многоквартирные дома и социальные объекты, включая детские сады и школу. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход работ и подчеркнул значимость модернизации объектов.

Все три котельные были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах и давно нуждались в модернизации, — отметил Гоцанюк.

Он добавил, что ключевым решением стало переведение котельных на природный газ:

Это более экологичный и экономически эффективный вид топлива.

По словам Председателя Правительства, такие меры позволят снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период.

Реконструкция проведена в рамках подготовки к отопительному сезону и направлена на повышение надежности и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, — заключил Юрий Гоцанюк.

Аналогичные работы продолжаются в селах Перевальное, Ферсманово и Строгановка Симферопольского района. В планах также реконструкция еще двух объектов в Ленинском и Белогорском районах.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 5

