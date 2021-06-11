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В Керчи сгорели две дорогие иномарки

В Керчи сгорели две дорогие иномарки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 12:05 11.06.2021

В Керчи сотрудники полиции проводят проверку в результате возгорания двух дорогостоящих автомобилей. Сообщается, что пожар произошел сегодня ночью в Героевке.

По предварительной информации, возгорание транспортных средств произошло около 3 часов ночи возле одной из гостиниц. Пострадали автомобили марок «Ауди» и «Инфинити». В рамках разбирательства назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-технические. По итогам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД по РК.

В Керчи сгорели две дорогие иномарки

KERCH.COM.RU уточняет:

Два сгоревших автомобиля у гостиницы по улице Галины Петровой, 22. При пожаре огнем поврежден первый этаж здания. Повреждена линия электропередач. Пожар начался в 3:15.

В Керчи сгорели две дорогие иномарки

Фото: KERCH.COM.RU и МВД по РК.

В Керчи сгорели две дорогие иномарки

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