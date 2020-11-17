В Керчи сотрудники ГИБДД задержали водителя мопеда с каннабисом «на руках»

Нарядом дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Управления МВД России в Керчи при несении службы по контролю за безопасностью дорожного движения днем на одной из улиц Керчи был выявлен водитель мопеда, управлявший своим транспортным средством в состоянии опьянения.

Остановив мопед, сотрудники полиции заметили признаки опьянения у водителя. При проверке документов выяснилось также, что гражданин не имеет права управления мототранспортом. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. При личном досмотре водителя инспекторы обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Мужчина пояснил, что в свертке находится конопля, которую он приобрел для личного употребления. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством каннабис общей массой 1,08 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время за вождение транспортом в состоянии опьянения без права управления 40-летний местный житель подвергнут административному аресту на десять суток.

За потребление наркотических средств в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении согласно ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.