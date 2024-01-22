В Керчи сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических веществ в крупном размере

Сотрудники УМВД России по г. Керчи задержали 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

При патрулировании одной из улиц г. Керчи полицейские обратили внимание на мужчину, который что-то закопал в землю, после чего сфотографировал местность, сел в автомобиль и начал движение. Сотрудники полиции остановили транспортное средство. Во время беседы мужчина нервничал и проявлял заметные признаки беспокойства.

В присутствии понятых полицейские провели досмотр автомобиля и местоположения, где был замечен подозреваемый. По итогу сотрудники правоохранительных органов изъяли 7 полимерных свертков черного цвета. Злоумышленник признался, что в сети Интернет ему предложили работу, связанную со сбытом наркотиков путем закладок, — рассказали в МВД по РК.