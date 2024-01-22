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В Керчи сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических веществ в крупном размере

В Керчи сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических веществ в крупном размере

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:44 22.01.2024

Сотрудники УМВД России по г. Керчи задержали 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

При патрулировании одной из улиц г. Керчи полицейские обратили внимание на мужчину, который что-то закопал в землю, после чего сфотографировал местность, сел в автомобиль и начал движение. Сотрудники полиции остановили транспортное средство. Во время беседы мужчина нервничал и проявлял заметные признаки беспокойства.

В присутствии понятых полицейские провели досмотр автомобиля и местоположения, где был замечен подозреваемый. По итогу сотрудники правоохранительных органов изъяли 7 полимерных свертков черного цвета. Злоумышленник признался, что в сети Интернет ему предложили работу, связанную со сбытом наркотиков путем закладок, — рассказали в МВД по РК.

В Керчи сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических веществ в крупном размере

Согласно заключению экспертизы, внутри изъятых полимерных свертков находилось наркотическое вещество «экстази» общей массой 8,81 граммов (крупный размер!).

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Следственным отделом УМВД России по г. Керчи подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление, незаконный сбыт наркотических веществ, в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Керчи сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических веществ в крупном размере

Фото: МВД по РК.

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