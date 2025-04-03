В Керчи сотрудники полиции спасли пожилую женщину

На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Керчи в составе командира отделения взвода № 1 прапорщика полиции Артема Самсонова и полицейского взвода № 1 сержанта полиции Никиты Новикова. Прибыв на место, они быстро оценили обстановку и поняли, что необходимо действовать решительно и без промедления. Полицейские по газовой трубе сумели подняться на второй этаж к сидящей на подоконнике женщине. Она находилась в состоянии замешательства и не осознавала всей серьезности происходящего. Сотрудники полиции начали вести с ней диалог, стараясь успокоить и отвлечь от опасного намерения. Пожилую женщину увели подальше от окна в комнату и передали медикам. Полицейские не только предотвратили потенциальную трагедию, но и вызвали социальные службы для дальнейшей поддержки и помощи 90-летней жительнице Керчи, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.