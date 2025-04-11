В Керчи стартовали работы по благоустройству парка имени Войкова

На данный момент силами подрядной бригады ведутся демонтажные работы для подготовки территории к дальнейшему обновлению. Рабочие снимают старый асфальт и разбирают бордюрный камень, чтобы подготовить территорию к благоустройству. Параллельно выполняется геодезическая разбивка участка, которая включает зонирование территории и точную разметку.

Проект, который сейчас реализуется, предусматривает замену асфальтового покрытия на современную плитку. Это не только улучшит внешний вид аллеи, но и повысит её долговечность. Кроме того, в рамках проекта планируется замена устаревшего освещения на современное, энергоэффективное, что сделает парк более комфортным и безопасным для посетителей в вечернее и ночное время.

В ближайшее время будет выполнена подготовка основания под пешеходные дорожки и установка бордюров, начнутся работы по укладке плиточного покрытия. Ведутся работы по устройству точки подключения к фонтану.

Особое внимание после завершения строительных работ уделят установке малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны и декоративные элементы, которые не только украсят аллею, но и создадут дополнительные зоны отдыха для горожан. Также будут установлены перголы, которые станут отличным местом для прогулок и фотосессий.

Одним из ключевых элементов проекта является оборудование фонтана у входа в парк. Фонтан станет ярким акцентом и привлекательным местом для всех посетителей парка. Вода в фонтане будет подсвечиваться в темное время суток, создавая уютную атмосферу. Запланирована сеть прогулочных дорожек, амфитеатр с видом на море, а также детские игровые площадки в греческом стиле, связанным с историей города.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)