В Керчи строят новую канализационную насосную станцию

В Керчи ведется строительство новой канализационной насосной станции. Об этом сообщил глава администрации Сергей Бороздин. Новая станция возводится в районе «Семи Ветров», в рамках проекта по реконструкции КНС «Колхозная».

Сейчас там действует станция, построенная работниками завода «Залив» в 70-х годах прошлого столетия. Кроме того, что оборудование станции уже устарело, появилась необходимость и в увеличении мощности. Это обусловлено расширением жилой застройки в данном районе, — прокомментировал глава керченской администрации.

Существующая станция выкачивает порядка 150 кубометров стоков в час. Производительность насосного оборудования новой составит 300 кубометров стоков в час. Станция будет оснащена современным оборудованием.

На данный момент уже обустроены 2 резервуара со спецоборудованием для приема и дробления стоков, выкачивания их по напорному коллектору в сеть.

После ввода в эксплуатацию новой КНС здание ныне действующей станции будет реконструировано и переоборудовано под административно-бытовой корпус для размещения электрощитовых, санитарной комнаты и комнаты отдыха для персонала. Запланировано также проведение благоустройства территории, установка систем освещения и видеонаблюдения, — проинформировал Сергей Бороздин.

Строительство ведется по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Работы выполняет ООО «Приоритет».