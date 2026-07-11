В Керчи тушат пожар на площади 1600 квадратов

В Керчи спасатели тушат пожар в административном здании на неэксплуатируемом производстве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Огонь охватил кровлю и третий этаж на площади 1600 квадратных метров. На месте работают сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда и водовозки администрации.
Пожар удалось локализовать, пострадавших нет.
Напомним, что в селе Белоглинка Симферопольского района ликвидировали возгорание сухой растительности и лесопарковой полосы. Площадь локализации составила 1,5 гектара.
источник: Московский комсомолец Крым
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С тегами: ГУ МЧС России в Крыму