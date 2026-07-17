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Полицейские Керчи изъяли у местного жителя самодельное оружие и боеприпасы
Медиaисточник: Министерство внутренних дел по Республике Крым

В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и боеприпасы

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:06 17.07.2026

Сотрудники УМВД России «Керченское» пресекли незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Опасные предметы обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 54-летнего керчанина.

Полицейские изъяли у мужчины патроны, снаряд и огнестрельное оружие кустарного изготовления. Проведенная экспертиза установила характеристики найденных предметов и подтвердила их опасность.

По версии следствия, боеприпасы и взрывное устройство местный житель нашел около десяти лет назад, после чего незаконно хранил их дома. Самодельное оружие он изготовил на основе конструкции ружья для подводной охоты. Фигурант утверждает, что не собирался продавать найденные и изготовленные предметы, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственный отдел УМВД России «Керченское» предъявил мужчине обвинение по части 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223 УК РФ. Эти нормы предусматривают ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, а также за незаконное изготовление оружия.

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Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела даст суд.

источник: КрымИНФОРМ

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