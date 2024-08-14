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В Керчи у пенсионера изъяли незаконно хранящиеся оружие и патроны

В Керчи у пенсионера изъяли незаконно хранящиеся оружие и патроны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:03 14.08.2024

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержали 74-летнего местного жителя.

По месту проживания задержанного, в металлическом сейфе, обнаружены и изъяты патроны, а также обрез гладкоствольного ружья, на которые у владельца отсутствовали необходимые документы. Эксперты подтвердили, что представленные на исследование оружие, изготовлено самодельным способом. При этом оружие и патроны в количестве 142 штук пригодны для использования. Пожилой человек пояснил, что весь арсенал когда-то принадлежал его отцу, который в 90-е годы хранил оружие для защиты имущества. Мужчина знал, что необходимо обратиться в полицию поскольку оружие и патроны он хранил незаконно, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Дознавателем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает об уголовной ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно добровольно сдать в полицию.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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