В Керчи уничтожены 17 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

24 сентября в Керчи пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На территории «Керчь-Крепость» сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым обнаружены 16 фугасных авиационных бомб: ФАБ – 2000 в количестве 2 единиц (весом 2000 кг. каждая), ФАБ – 1000 в количестве 2 единиц (весом 1000 кг. каждая), ФАБ – 250 в количестве 7 единиц (весом 250 кг. каждая), ФАБ – 100 в количестве 5 единиц (весом 100 кг. каждая). Также, одну осколочную авиационную бомбу АО-2,5 (весом 2,5 кг) обнаружили в г. Керчь по ул. Фестивальная, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.