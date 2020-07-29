В Керчи уничтожены 5 бомб времен Великой Отечественной войны

29 июля в Керчи были уничтожены 5 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В г. Керчь, по ул. Котовского обнаружены две авиационные бомбы (АО-10) массой 10 кг. Также, одну осколочную бомбу массой 50 кг (SD-50) обнаружили в пер. Гипсовый. В пос. Аджимушкай г. Керчь пиротехники выявили одну фугасную авиационную бомбу (ФАБ-50) массой 50 кг и одну авиационную бомбу (АО-10) массой 10 кг, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.