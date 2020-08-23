В Керчи в этом году отремонтируют девять улиц

В этом году в Керчи отремонтируют 9 улиц. В настоящее время активно ведутся работы на двух объектах. Ремонт идет последовательно и согласно графику. Об этом заявил министр транспорта РК Сергей Карпов. Отметим, что это объекты компании «ВАД». У подрядчика были необходимые документы, программа ремонта разработана в 3D модели, что позволит быстро и качественно выполнять поставленную задачу.

На ул. Гаспринского, где работает другой подрядчик, активной работы не ведется. Установкой бортового камня занимается одна бригада. Если в ближайшие дни подрядная организация не увеличит темпы работы на объекте, то будут приняты кардинальные решения, — отметили в республиканском минтрансе.

Кроме того, министр транспорта Крыма проверил дорогу от «Верхнего Солнечного» до железнодорожной станции «Керчь-Южная». Когда станция начнет функционировать, автобусы будут подъезжать к ней через автоподходы. В свою очередь, дорога на «Верхний Солнечный» сейчас временно отсыпана в асфальтовом грануляте. На объекте установят знаки и ограждение для безопасного проезда. По временной дороге запустят только легковой транспорт. Напомним, в программу ФЦП включено строительство подъезда к ж/д вокзалу со стороны Аршинцево.

В 2020 году будет заключён контракт на разработку проекта. В 2021-2022 году построим полноценный подъезд к данному транспортному узлу, — сказал министр транспорта.

Кроме того, Сергей Карпов проверил ход строительства дороги, которая ведёт к одной из наиболее посещаемых достопримечательностей города — крепости «Керчь». Работы на объекте ведутся в рамках ФЦП. В проекте предусмотрена реконструкция ул. Колхозная. Сложности на объекте возникли в связи с выдачей разрешений на строительство, так как на территории расположены участки с разной формой собственности, а также проектная документация имела ряд серьезных недочётов. Сейчас эти проблемные вопросы в работе. Решения будут приняты в ближайшее время, чтобы к концу сентября ремонт на ул. Колхозной был завершён.

Фото: минтранс РК.