В Керчи в начале мая откроют ледовый каток

Как напомнил Сергей Аксёнов, проект реализуется по инициативе руководителя Спортивной школы зимних видов спорта «Наследие» заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха.

Большое спасибо Илье Изяславичу и его команде. Благодаря нашей совместной работе и в соответствии с ранее подписанным меморандумом в городе-герое появится ледовый каток, на котором смогут заниматься порядка 700 детей на бюджетной основе. В целом, с учетом катков в Уютном и Симферополе, около 1,5 тыс. крымских детей смогут тренироваться бесплатно. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрены средства в размере 210 млн рублей, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил необходимость расширять пространство ледового катка в Симферополе, а также строить новые подобные объекты и в других городах республики.

Чуть позже обязательно вернемся к вопросу строительства катков в Феодосии и Ялте. Еще один необходимо организовать на севере Крыма – в Армянске или Красноперекопске. Вообще наша стратегическая задача – организовать ледовые катки во всех крупных городах и районных центрах. Тем более, что у людей есть спрос, а сильная тренерская команда отмечает большой потенциал крымских ребят, – сообщил Глава республики.

Также Сергей Аксёнов добавил, что при необходимости будет увеличиваться число бюджетных мест, чтобы прежде всего охватить больше детей из малообеспеченных семей.

Отдельно Сергей Аксёнов поздравил выдающегося хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

Крымским спортсменам есть с кого брать пример, на кого ровняться. Теперь мы будем стараться воспитать своего, крымского, Александра Овечкина, – сказал Глава республики.

В свою очередь, Илья Авербух поблагодарил Правительство Республики Крым и лично Сергея Аксёнова за содействие и поддержку в строительстве спортивных объектов для занятий зимними видами спорта.

Финансовая поддержка республики помогает детям не просто выходить на лед, а заниматься у самых профессиональных тренеров как по хоккею, так и по фигурному катанию. В Керчи – впервые в Крыму – мы также открываем отделение керлинга. Это демократичный вид спорта, в котором нет жестких возрастных рамок, как в хоккее или фигурном катании, обучение которым начинается с 6 лет. Напомню, что на катке в городе-герое также появится зрительская трибуна на 800 человек, а значит, можно будет проводить турниры, – проинформировал руководитель школы «Наследие».

Илья Авербух высоко оценил успехи юных крымских фигуристов и хоккеистов, которые достигают успехов и занимают призовые места, обходя в соревнованиях даже традиционно хоккейные города.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым