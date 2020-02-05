В Керчи в районе Комсомольского парка обнаружили авиабомбу

Осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5), обнаруженная в районе Комсомольского парка в Керчи, была обезврежена 5 февраля.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.