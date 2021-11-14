В Керчи, в рамках Дня чистоты высадили розы

500 кустов розы чайно-гибридной будут украшать обновленную общественную зону в центре Керчи. Цветы высадили в рамках Дня чистоты. Онисоставят живую изгородь вдоль пешеходных дорожек в сквере Воссоединения.

В высадке цветов участвовали глава муниципального образования Ольга Солодилова, заместители главы администрации Юлия Атамалян и Ренат Джапаров, Почетный гражданин города-Героя Керчи Михаил Севастьянов, студенты Керченского политехнического колледжа во главе с директором, представители компании «Эклектика», члены сообщества «Водное поло», работники Керченского РЭСа, общественники, неравнодушные горожане.

Место высадки цветов выбрали сами керчане в ходе опроса. Сквер в Адмиралтейском проезде, названный в честь важнейшего исторического события — воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, у горожан всегда ассоциировался с пышным цветением роз. При реконструкции, во избежание повреждения кустов при строительных работах, цветы были пересажены в скверы у морвокзала и Мира, парк им. Шевченко, в розарий на Чкаловском кольце. Теперь розы вновь станут главным украшением сквера Воссоединения. За высаженными уветами будут ухаживать сотрудники керченского зеленхоза.