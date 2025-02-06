В Керчи в «заброшке» погибли мужчина и женщина

Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. ЧП произошло в ночь на четверг на улице Днепровская.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены погибшие мужчина и женщина. Со слов местных жителей, они были без определенного места жительства и вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, — говорится в сообщении.
Как пояснили следователю соседи, в помещении проживала женщина, злоупотреблявшая алкоголем, у которой часто собирались лица без определенного места жительства для совместного распития спиртного. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего, — отметили в СК.
На месте продолжают работать правоохранители.
Всего с начала года в Республике Крым произошло 155 пожаров, 65 из них — из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
источник: РИА Новости Крым
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