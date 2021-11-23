Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

crimeapress_news



verevo
В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:15 23.11.2021

ЧП в Керчи: неизвестные выкопали деревья, что были посажены совсем недавно. И ладно, украли бы саженцы, так нет – просто выкопали и бросили.

Неприятная картина представилась взору сотрудников зеленхоза сегодня с утра. По всей видимости, вчера кто-то пытался украсть с ул. Ворошилова недавно высаженные деревья (липы и ясень). Но что-то помешало вандалам. Теперь предстоит работа по реанимированию наспех выкопанных саженцев. Керчане! Если мы хотим сделать наш город чище и красивее, такие инциденты недопустимы, — прокомментировал глава администрации Керчи Станислав Брусаков.

Он также обратился к керчанам, в случае обнаружения подобных правонарушений, незамедлительно сообщать в полицию. Ведь умышленная порча и уничижение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

Фото: администрация Керчи.

В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.