В Керчи вандалы выкопали недавно высаженные деревья

ЧП в Керчи: неизвестные выкопали деревья, что были посажены совсем недавно. И ладно, украли бы саженцы, так нет – просто выкопали и бросили.

Неприятная картина представилась взору сотрудников зеленхоза сегодня с утра. По всей видимости, вчера кто-то пытался украсть с ул. Ворошилова недавно высаженные деревья (липы и ясень). Но что-то помешало вандалам. Теперь предстоит работа по реанимированию наспех выкопанных саженцев. Керчане! Если мы хотим сделать наш город чище и красивее, такие инциденты недопустимы, — прокомментировал глава администрации Керчи Станислав Брусаков.

Он также обратился к керчанам, в случае обнаружения подобных правонарушений, незамедлительно сообщать в полицию. Ведь умышленная порча и уничижение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Фото: администрация Керчи.