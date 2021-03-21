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В Керчи восстанавливают тротуары

В Керчи восстанавливают тротуары

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:29 21.03.2021

Компания «Луксар», задействованная в строительстве в Керчи второго дома для депортированных граждан, приступила к восстановлению тротуара, ведущего к остановке «Марат-5».

Этого очень просили жители дома № 27 по Индустриальному шоссе на минувших встречах. Застройщик выполняет восстановление сразу двух тротуарных дорожек, теперь людям больше не придется идти по бездорожью к остановке общественного транспорта. Кроме того, перенесено место заезда строительной техники. Согласен с жителями, что въезд со стороны двора неудобен, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В Керчи восстанавливают тротуары

Он уточнил, что по просьбе жителей смещено место установки ограждения стройки для того, чтобы не создавать людям помех при передвижении.

В Керчи восстанавливают тротуары

Фото: администрация Керчи.

В Керчи восстанавливают тротуары

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