В Керчи возводят ледовую арену

Партнер инвестора проекта, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха, Петр Цанава рассказал о том, что больше тысячи зрителей смогут смотреть соревнования и ледовые шоу, которые будут проходить в ледовом дворце. Вес возведенного каркаса, который построили с учетом всех геологических условий, составляет почти 350 тонн. Сейчас работники занимаются благоустройством территории вокруг дворца и строительству лестницы.

источник: пресс-служба Министерства спорта Республики Крым