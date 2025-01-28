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В Керчи возводят ледовую арену
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

В Керчи возводят ледовую арену

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:10 28.01.2025

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев с рабочим визитом посетил Город-герой Керчь. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Дмитрий Александрович ознакомился с ходом реализации проекта по возведению ледовой арены Школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Оценил масштабы и подчеркнул важность подобных объектов для городов. Объект находится в высокой степени готовности. Планируется завершить все монтажные работы до конца февраля. К сожалению, сложность в поставках металлоконструкций, не позволила строителям выполнить работы в заявленные сроки до 1 января, — цитирует пресс-служба Министерства спорта РК Ольгу Торубарову.

По словам министра спорта Республики Крым, уже сегодня тренерский состав активно работает по набору детей в группы по видам спорта: хоккей, фигурное катание и кёрлинг.

Планируется, что Керчь станет пилотной площадкой по развитию керлинга в Республике Крым, — отмечает Ольга Торубарова.

Партнер инвестора проекта, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха, Петр Цанава рассказал о том, что больше тысячи зрителей смогут смотреть соревнования и ледовые шоу, которые будут проходить в ледовом дворце. Вес возведенного каркаса, который построили с учетом всех геологических условий, составляет почти 350 тонн. Сейчас работники занимаются благоустройством территории вокруг дворца и строительству лестницы.

источник: пресс-служба Министерства спорта Республики Крым

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