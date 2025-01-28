В Керчи возводят ледовую арену

Дмитрий Александрович ознакомился с ходом реализации проекта по возведению ледовой арены Школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Оценил масштабы и подчеркнул важность подобных объектов для городов. Объект находится в высокой степени готовности. Планируется завершить все монтажные работы до конца февраля. К сожалению, сложность в поставках металлоконструкций, не позволила строителям выполнить работы в заявленные сроки до 1 января, — цитирует пресс-служба Министерства спорта РК Ольгу Торубарову.
По словам министра спорта Республики Крым, уже сегодня тренерский состав активно работает по набору детей в группы по видам спорта: хоккей, фигурное катание и кёрлинг.
Планируется, что Керчь станет пилотной площадкой по развитию керлинга в Республике Крым, — отмечает Ольга Торубарова.
Партнер инвестора проекта, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха, Петр Цанава рассказал о том, что больше тысячи зрителей смогут смотреть соревнования и ледовые шоу, которые будут проходить в ледовом дворце. Вес возведенного каркаса, который построили с учетом всех геологических условий, составляет почти 350 тонн. Сейчас работники занимаются благоустройством территории вокруг дворца и строительству лестницы.
источник: пресс-служба Министерства спорта Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма