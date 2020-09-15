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В Керчи - Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов»

В Керчи — Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 14:17 15.09.2020

В  с 17 по 21 сентября в Керчи пройдет Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов» в Керчи пройдёт с 17 по 21 сентября. В рамках национального проекта «Культура».

В проекте примут участие свыше 400 человек из 12 регионов России, в том числе художественные любительские хореографические, вокальные, фольклорные, инструментальные коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, исполнители национальных сказаний и иных жанров народного творчества, представители национальных культурных сообществ и объединений. Фестиваль выступает основой для привлечения специалистов и широкой общественности, заинтересованных в получении творческих знаний и практик в постижении культурных традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

В программе фестиваля: концерты, круглый стол «Формирование толерантности на основе этнокультурной интеграции народов России», выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусств, творческий мастер-класс, семинар по фольклору, праздник национальных культур, театрализованное действо, а также гала-концерт.

В Керчи - Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов»

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