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В Керчи выясняют детали ДТП, в котором пострадал ребёнок. Очевидцы есть?

В Керчи выясняют детали ДТП, в котором пострадал ребёнок. Очевидцы есть?

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 18:45 13.09.2021

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок 2010 года рождения.

По предварительным данным, 13.09.2021 года около 7 час. 55 минут в г. Керчи неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по ул. Курортной в направлении ул. Ульяновых, осуществил наезд на ребенка 2010 года рождения, который осуществлял переход проезжей части справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летний ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте аварии работал наряд ГИБДД, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Также сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи (36561) 7-81-49 либо по единому номеру полиции «102».

Госавтоинспекция напоминает гражданам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации. Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи выясняют детали ДТП, в котором пострадал ребёнок. Очевидцы есть?

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