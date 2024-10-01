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В Керчи задержали девушку-курьера телефонных мошенников и вернули пенсионерке сбережения
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Керчи задержали девушку-курьера телефонных мошенников и вернули пенсионерке сбережения

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:07 01.10.2024

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась 83-летняя местная жительница и рассказала, что на стационарный телефон ей позвонила якобы знакомая, которая сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Испугавшись и поверив «голосу в трубке», заявительница собрала все свои сбережения в размере 60 тысяч рублей и передала их пришедшей к ней девушке-курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по горячим следам установили пособницу телефонных аферистов. Ею оказалась 25-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики. Девушка рассказала, что в сети Интернет нашла подработку и по указанию «куратора» приехала в Керчь. Девушка должна была забрать деньги с указанных адресов, а после положить их на банковский счет аферистов, оставив себе процент от вырученной суммы. Выполнив один заказ, подозреваемая испугалась и решила отказаться от «преступной» работы, не отправив на указанные реквизиты полученные деньги. По пути домой, злоумышленница была задержана правоохранителями на стационарном посту «Керчь». Она признала свою причастность к совершению преступления и добровольно вернула похищенные денежные средства, — отмечают в пресс-службе МВД России в Севастополе. 

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Следственным отделом УМВД России по г. Керчи по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая заключена под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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