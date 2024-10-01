В Керчи задержали девушку-курьера телефонных мошенников и вернули пенсионерке сбережения

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по горячим следам установили пособницу телефонных аферистов. Ею оказалась 25-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики. Девушка рассказала, что в сети Интернет нашла подработку и по указанию «куратора» приехала в Керчь. Девушка должна была забрать деньги с указанных адресов, а после положить их на банковский счет аферистов, оставив себе процент от вырученной суммы. Выполнив один заказ, подозреваемая испугалась и решила отказаться от «преступной» работы, не отправив на указанные реквизиты полученные деньги. По пути домой, злоумышленница была задержана правоохранителями на стационарном посту «Керчь». Она признала свою причастность к совершению преступления и добровольно вернула похищенные денежные средства, — отмечают в пресс-службе МВД России в Севастополе.