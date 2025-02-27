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В Керчи задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте боеприпасов

В Керчи задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:15 27.02.2025

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Керчи, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в доме 45-летнего ранее не судимого местного жителя изъяли из незаконного оборота более 100 охотничьих патронов, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны пригодными к выстрелам.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что летом прошлого года приобрел патроны у соседа и хранил их у себя с целью использования во время охоты. В результате предварительного следствия установлено, что соседом задержанного является 33-летний местный житель, который в настоящее время находится под стражей за кражу медалей ветерана ВОВ. Мужчина пояснил, что нашел патроны на свалке и решил продать их соседу. Полицейские выяснили, что задержанные не имели лицензий на хранение и продажу боеприпасов. Отделом дознания УМВД России по г. Керчи в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении второго фигуранта следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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В Керчи задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте боеприпасов В Керчи задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте боеприпасов

Сотрудники полиции напоминают, что незаконное хранение и продажа боеприпасов могут привести к серьезным последствиям как для самих правонарушителей, так и для общества в целом.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с оборотом боеприпасов.

Информацию можно предоставить на правах анонимности в ближайшее отделение полиции или по телефону 102, работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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