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В Керчи задержали местного жителя за серию имущественных преступлений

В Керчи задержали местного жителя за серию имущественных преступлений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:34 18.07.2024

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержали керчанина, подозреваемого в кражах.

В июле текущего года в полицию Керчи поступил ряд заявлений о совершении магазинных краж. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 57-летнего местного жителя. Мужчина рассказал оперативникам, что в нескольких магазинах города он незаметно похитил с полок товар различного назначение: инструменты, бытовую утварь, посуду и т.д. Похищенное планировал продать, а вырученные от продажи деньги потратить на личные нужды. Общий ущерб составил более 8,5 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли часть похищенных товаров и вернули законным владельцам, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 1 и 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.  Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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