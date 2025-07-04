Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Керчи задержали мошенника — исполнял роль курьера в схеме обмана пенсионерки
Новости Республики
В Севастополе шесть местных жителей перечислили более одного миллиона рублей дистанционным мошенникам
Иллюстрация: ruadvocate.ru

В Керчи задержали мошенника — исполнял роль курьера в схеме обмана пенсионерки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:20 04.07.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась 72-летняя местная жительница с сообщением о том, что мошенники обманным путем похитили у нее крупную сумму денег — около 4 миллионов рублей.

Пенсионерка рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств он убедил ее передать все свои сбережения курьеру, с которым она встретилась в одном из районов города. В ходе проверки информации сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи установили, что к мошенническим действиям причастен ранее не судимый 31-летний житель Ростовской области. Оперативниками злоумышленник задержан по месту жительства.

Мужчина не стал отрицать свою вину и сообщил, что решил подзаработать в интернете. Он догадывался о криминальном характере своего заработка, но не смог отказаться от «быстрой» прибыли. По указанию своего «куратора» он выехал в г. Керчь, где встретился с потерпевшей и забрал у нее деньги, которые позже передал третьему лицу. Курьеру был оплачен проезд от места жительства до г. Керчи и обратно, где за свои услуги подозреваемый получил вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Узнайте больше:  В Алуште задержали вандалов - попались девушкам под руку клумбы с цветами

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x