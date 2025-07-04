В Керчи задержали мошенника — исполнял роль курьера в схеме обмана пенсионерки

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась 72-летняя местная жительница с сообщением о том, что мошенники обманным путем похитили у нее крупную сумму денег — около 4 миллионов рублей.
Пенсионерка рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств он убедил ее передать все свои сбережения курьеру, с которым она встретилась в одном из районов города. В ходе проверки информации сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи установили, что к мошенническим действиям причастен ранее не судимый 31-летний житель Ростовской области. Оперативниками злоумышленник задержан по месту жительства.
Мужчина не стал отрицать свою вину и сообщил, что решил подзаработать в интернете. Он догадывался о криминальном характере своего заработка, но не смог отказаться от «быстрой» прибыли. По указанию своего «куратора» он выехал в г. Керчь, где встретился с потерпевшей и забрал у нее деньги, которые позже передал третьему лицу. Курьеру был оплачен проезд от места жительства до г. Керчи и обратно, где за свои услуги подозреваемый получил вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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