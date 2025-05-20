В Керчи задержали мошенника, похитившего более 300 тысяч рублей

В дежурную часть полиции обратились несколько местных жителей, которые рассказали о том, что стали жертвами автомастера, обманным путем завладевшего их деньгами. По словам потерпевших, злоумышленник действовал под предлогом заказа автозапчастей или выполнения ремонтных работ. Он обещал выполнить услуги, собирая предоплату, однако после получения денег исчезал, не исполнив обязательств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 300 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. 30-летний безработный местный житель признал свою вину, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по г. Керчи по каждому факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицирует действия мошенника как совершенные в крупном размере.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при взаимодействии с незнакомыми людьми, особенно в вопросах финансовых операций. Если вы стали жертвой мошенничества или обладаете информацией о подобных преступлениях, незамедлительно обращайтесь в полицию.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым