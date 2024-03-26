В Керчи задержан курьер мошенников, обманувший двух пенсионерок на 400 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступили заявления от двух пожилых местных жительниц, которые стали жертвами телефонных аферистов.

87-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и сообщил, что её сестра попала в ДТП. Звонивший представился врачом больницы, в которую якобы была доставлена её родственница и другие участники автоаварии. Он отметил, что пострадавшим срочно требуются денежные средства на лечение, и предложил передать деньги сотруднику службы доставки. Крымчанка, немного посомневавшись, все же поверила аферисту и передала 300 тысяч рублей курьеру. Аналогичная ситуация в тот же день произошла с женщиной 1940 года рождения, которой мошенник представился по телефону сотрудником полиции и сообщил о ДТП с участием её внучки. Она лишилась 100 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника, который приходил к заявительницам, и задержали его. Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Ленинского района Республики Крым.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.