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В Керчи задержан очередной пособник телефонных мошенников

В Керчи задержан очередной пособник телефонных мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:07 06.08.2024

В дежурную часть Управления МВД России по г. Керчи обратилось сразу несколько местных жителей возрастом от 65 до 85 лет, которые сообщили, что стали жертвами одной из самых распространённых схем дистанционного мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП». Во всех случаях свои сбережения люди преклонного возраста передали курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи установили, что к мошенническим действиям причастен ранее не судимый 20-летний житель Краснодарского края. Пособник дистанционных мошенников задержан оперативниками в г. Новороссийск. Подозреваемый признался, что выполняя роль курьера в преступной схеме и действуя по указанию так называемого куратора, приехал в г. Керчь, где за несколько часов забрал для аферистов сбережения четырех пенсионеров общей суммой более 800 тысяч рублей. Похищенные деньги парень перевел на банковский счет подельников, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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