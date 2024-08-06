В Керчи задержан очередной пособник телефонных мошенников

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи установили, что к мошенническим действиям причастен ранее не судимый 20-летний житель Краснодарского края. Пособник дистанционных мошенников задержан оперативниками в г. Новороссийск. Подозреваемый признался, что выполняя роль курьера в преступной схеме и действуя по указанию так называемого куратора, приехал в г. Керчь, где за несколько часов забрал для аферистов сбережения четырех пенсионеров общей суммой более 800 тысяч рублей. Похищенные деньги парень перевел на банковский счет подельников, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым