В Керчи закупают квартиры для детей-сирот

В Керчи проводится регулярная работа по обеспечению жильем детей-сирот.

В 2024 году администрация города закупает 18 квартир. По информации начальника отдел учета, приватизации и распределения жилого фонда администрации Керчи Виктории Фоминой, органами власти уже закуплено 12 квартир. Объявления о приобретении в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) с целью дальнейшего предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым уже размещены на электронных площадках. Еще по двум квартирам идет сбор документов для объявления аукциона, — сообщает KERCH.COM.RU.