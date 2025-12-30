Прямо сейчас:
В Керчи запустили движение по транспортной развязке на улице Шоссе Героев Сталинграда
30 декабря открыли рабочее движение по транспортной развязке на улице Шоссе Героев Сталинграда в городе-герое Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Объект дорожной инфраструктуры построен в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

По словам Сергея Аксёнова, строительно-монтажные работы начались в 2020 году.

Общая протяженность объекта – более 1,1 километра, это дорога с четырехполосным движением. Проект включил в себя в том числе реконструкцию путепровода длиной 184 м, строительство транспортной развязки на разных уровнях, обустройство ливневой канализации, лестничных сходов, электрического освещения, – поделился Глава республики.

При этом проектная пропускная способность магистральной улицы Шоссе Героев Сталинграда – более 37,5 тыс. единиц транспорта в сутки, а дублирующей улицы – более 18 тыс. единиц. Стоимость строительства составила более 1,9 млрд рублей.

Как отметил Сергей Аксёнов, ввод нового объекта в эксплуатацию поспособствует увеличению интенсивности и безопасности дорожного движения, улучшению связи между жилыми и промышленными районами города.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

