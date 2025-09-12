В Керчи запустить рабочее движение по Шоссе Героев Сталинграда планируют в конце осени

Трасса, включающая участки с двух- и четырёхполосным движением, соединяет разные части города, обеспечивая прямой переезд без необходимости выхода на центральную магистраль. Это позволит существенно сократить время в пути, ликвидировать заторы в этой части города.

На сегодняшний день на объекте задействованы 47 рабочих и 13 единиц техники.

Со стороны автозаправочной станции до мостового перехода работы находятся в активной фазе; с противоположной стороны ведётся укладка щебёчно‑песчаной смеси и завершается подготовка к устройству нижнего слоя асфальта. Полностью завершено асфальтирование нижнего слоя покрытия на самом мосту. На объекте установлены 12 водоотводных труб и смонтированы 27 опорных мачт для уличного освещения; ведётся подготовка к установке шумозащитных экранов, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках комплексных мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры Крыма.

Ход работ находится под постоянным контролем профильных ведомств, все возникающие вопросы решаются оперативно.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым